روسيا اليوم: أردوغان يزور مصر في هذا الموعد

كشف مصادر لـ"روسيا اليوم"، عن توقعات حول زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.

وأوضحت المصادر أن أردوغان قد يزور مصر، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر مايو المقبل، حيث ستجرى الانتخابات في 14 من شهر مايو.

وكان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد تحدث عن احتمال عقد لقاء قمة تركية مصرية في الفترة القادمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات التركية المصرية بالفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن أي زيارة ستكون أولا، زيارة أردوغان لمصر أم السيسي لتركيا.

وتابع: "قبل هذا الأمر يجب تجهيز الكثير من التحضيرات وتجهيز الأسس، وخلال 3 أو 4 أشهر، من الممكن أن نتخّذ خطوات محدّدة عملية مهمة بالعلاقة مع مصر".

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطر، خلال افتتاح كأس العالم في قطر 2022، فيما وصف بيان للرئاسة المصرية اللقاء بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

وزار أردوغان مصر آخر مرة عندما كان رئيسا لوزراء تركيا عام 2011، حيث التقى وقتها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.