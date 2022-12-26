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رواية لكاتب شهير منذ 14 عامًا تحدث عن سعر الدولار وأرجل الدجاج تثير ضجة

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أرجل الدجاج
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الإثنين، 26-12-2022 01:05 م

 

 

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق يتحدث فيها عن أرجل الدجاج وسعر الدولار في مصر.

 

وتداول رواد مواقع التواصل اقتباسات من رواية "يوتوبيا" للأديب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق والذي تنبأ في روايته الصادرة عام 2008 بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تحل بمصر في عام 2023  ورغم أن البعض اعتبرها رواية متشائمة وصادمة للقراء إلا أن التطورات الأخيرة أزالت هذه الدهشة وربما زادتها خاصة مع تحقق بعض هذه النبوءات بدقة.

 

وأشارت "يوتوبيا" في إحدى فصولها إلى أن سعر الدولار وصل إلى 30 جنيها بينما اصبحت أجزاء الدجاج التي كانت تلقى في القمامة مثل الأرجل والأجنحة من الأطعمة الرائجة بين المواطنين.

 

كما تنبأ العراب أحمد خالد توفيق في روايته الشهيرة "يوتوبيا" التي كتبها في ظل حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وفى ظل حديث التوريث، وانقطاع الأمل عن أى تغيير حقيقي بقيام النظام الحاكم والاغنياء ببناء عاصمة جديدة متطورة يعيشون فيها منعزلين أمنين تاركين الفقراء فى عاصمتهم القديمة فرارا من رائحتهم وخوفا على أنفسهم من ثورة الجياع.

 

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