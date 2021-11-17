روان بن حسين تصدم الجميع بفيديو مباشر أثناء عملية تصغير مؤخرتها
روان بن حسين
Native
Teads
الأربعاء، 17-11-202101:28 م
تداول رواد
مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نشرته الفنانة الكويتية روان بن حسين ظهرت فيه
وهي تقوم بعملية شفط دهون مؤخرتها.
وظهرت روان في
ملابس المستشفى داخل العمليات وهي مستلقية على بطنها والطبيب يتمم لها العملية.
وأثار الفيديو صدمة لدى الجميع، حيث حازت
على هجوم متابعيها، متسائلين من الهدف وراء نشر هذا الفيديو الذين وصفوه بأنه مخل
بالآداب.
الجدير بالذكر
أن روان أعلنت مؤخراً دخولها مجال التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل خليجي
بعنوان "ذهبت مع الماء".
وأمس علقت روان
بن حسين على قرار القضاء الكويتي في مدى اتهامها بغسل الأموال وتم إدانة الصحفي
والمحامي في القضية التي رفعتها روان ضدهما، بتهمة القذف والسب.
ونشرت روان بن
حسين مقطع فيديو على صفحتها كشفت فيه انه صدر حكم بإدانة المحامي فهد أنور الحداد،
وصديقه أبو طلال الحمراني، على خلفية اتهامهما لها ولوالد ابنتها بغسل الأموال.
وأكدت روان على ان القضاء الكويتي النزيه قد أنصفها، مؤكدة ان هدفها ليس اي تعويض
مادي بل إنصافها وتوضيح الحقيقة الى الجمهور والمتابعين.