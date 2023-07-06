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روان بنت حسين تكشف سبب كسر هاتف موظف المطار

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روان بنت حسين
الخميس، 06-07-2023 09:21 ص

 


كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بنت حسين، تفاصيل تعرضها لانتهاك خصوصيتها وتصوير جواز سفرها، من قبل أحد موظفي مطار بغداد.


وأوضحت أن أحد موظفي المطار، أخذ جواز سفرها، وبدأ بتصويره بهاتفه، وعندما اكتشفت الأمر، سحبت منه الجواز وأخذت هاتفه ومسحت الصورة من على الجوال.


ولفتت إلى أنها سألت الموظف عن سبب تصويره جواز سفرها، مشيرة إلى أنه لم يبال بكلامها وأخذ يضحك.


وأضافت روان بنت حسين في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها، أنها حطمت جواله، مشيرة إلى أن الموظف سحب منها جوزاها في الحال.


وعلقت روان بن حسين، أن جواز السفر، وثيقة رسمية وسرية سواء كانت هي مشهورة أو غير مشهورة، مضيفة، أنه ليس من حق أحد أن يصور أو ينشر أو يشارك حتى لو مع شخص ثاني هذه الوثيقة.


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