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رهف القنون تفاجئ الجميع بانفصالها عن والد طفلها وتكشف السبب صادم

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رهف
 
السبت، 26-12-2020 12:07 م المصريون
فاجأت الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على حق اللجؤ في كندا، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان انفصالها عن والد طفلها، مؤكدة أنها ليست من الآن في علاقة مع أحد.
وجاء إعلان رهف القنون بشكل مفاجئ عن انفصالها عن والد طفلتها، الكونغولي لوفولو أندي، الذي قيل أنها تزوجته وقيل أنهما أنجبا من علاقة دون زواج.
وكشفت "القنون" في منشورها عن سبب صادم للانفصال عن والد طفلها، مشيرة إلى أنها لديها لخبطة في ميولها الجنسية، ما يعني أنها "مثلية"، وهو ما فتح عليها الهجوم من قبل متابعيها الذين عبروا عن رفضهم لكل ما قامت به.
وكتبت عبر صفحتها الخاصة:"للي يتسائلون، أنا مو بعلاقة بعد الآن وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة بدون إستعداد ولخبطة في ميولي".
وأضافت:"ما أسمح بأي إشعاعات يتم نشرها".
وقال البعض إن "القنون" لديها ميول جنسية مثلية، مشيرين إلى أنها ستعلن قريبًا دخولها في علاقة مع فتاة أخرى، حسب قولهم.


 

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