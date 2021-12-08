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رهف القنون تفاجئ الجميع بالاعتذار وتتحدث عن شقيقها

رهف-فيتشر-2
رهف
Native
Teads
الأربعاء، 08-12-2021 02:03 م

أقدمت الناشطة السعودية اللاجئة في كندا على نشر صورتين إحداهما تعتذر فيها من الجميع مشيرة إلى أنها تعمل لتكون إمرأة أفضل، والثانية تؤكد فيها أن معظم الرجال متشابهون حتى "الأخ الذي يسعى دائماً لحمية شقيقته، ومشابه لذلك يتعرض للفتيات في الشارع".
هذه الجمل كانت كفيلة بإشعال تساؤولات لدى متابعي رهف القنون الذين أشاروا إلى أنها تعرضت للتعنيف من قبل شقيقها.
وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"انظلمت من اخوها وظلمت نفسها"، "يا ريت نقدر نساعدها بمصيبتها"، " كل يوم قضية جديدة"، وغيرها.



 

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