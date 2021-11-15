الإثنين 15 نوفمبر 2021
توقيت مصر 23:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصعيد إساءة زكريا بطرس للنائب العام.. هل يطلبه عبر الإنتربول؟

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد الجدل.. كيروش يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد ولاعبين من الزمالك

وحيدة.. يسرا اللوزي تشيع جنازة والدها بالأبيض (صور)

الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لمصريين.. من هما؟

وزارة الري تعلن استعدادها لسيول تدميرية في المحافظات

فيديو صادم.. ضبط سيدة تمارس الرذيلة مع شابين في الشارع

رهف القنون تعلن تقديم جسدها على موقع مخل: الشهر بـ 38 دولار

محمد شبانة يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد عبدالله السعيد من المنتخب

المشهورة السعودية بدور البراهيم تستعرض جسدها بعد عملية النحت

ADS
 

رهف القنون تعلن تقديم جسدها على موقع مخل: الشهر بـ 38 دولار

رهف-القانون-
رهف القنون
Native
الإثنين، 15-11-2021 11:37 ص

بعد الضجة التي أثارتها الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على اللجؤ في كندا، خلال الفترة الماضية بنشر صور غير أخلاقية تستعرض فيها جسدها فضلًا عن غعلان مثليتها الجنسية، وإنجاب طفلة من صديقها، صدمت رهف أكثر متابعيها في العالم العربي بتصرف جديد.
حيث قررت رهف القنون الانضمام إلى موقع إباحي لعرض صورها عليه واتسعراض جسدها، مقابل مبلغ مدفوع لمن يريد الاشتراك في موقعها مقابل 38 دولار أمريكي شهريًا.
وزعمت رهف أن منشوراتها التي ستنشرها عليه ليست بالضرورة ان تكون فاضحة او جنسية بشكل صادم لكنها في المقابل اشارت انها "ستولعها" على هذا الموقع.
وتعرضت للانتقادات من المعلقين الذين اعتبروا انها تبيع نفسها وجسدها مقابل المال، واصفين إياها بـ مايا خليفة الجديدة.
 

إقرأ ايضا

المختل-زكريا-بطرس-1636889218

تصعيد إساءة زكريا بطرس للنائب العام.. هل يطلبه عبر الإنتربول؟

ن

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض بمستشفى المطرية

4

وحيدة.. يسرا اللوزي تشيع جنازة والدها بالأبيض (صور)

أخبار متعلقة

download

شاهد.. أميرة الناصر ترد على رهف القحطاني بعد الفضائح المتبادلة

download

بعد شهر العسل.. سعودية تطلب خلع زوجها والسبب صادم

Capture

«مبسوطة ومروقة».. أول تعليق من «شهد ليو» على تسريب فيديو رقص لها

BeFunky-collage-31

رهف القنون تتحدى الجدل وتنشر صورة مستفزة في وضعية مخلة مع صديقتها

947x500-EtdVG

بعد انضمامها لموقع إباحي.. فيديو صادم لـ رهف القنون مع شاب

9202130215548280797057

رهف القنون تثير ضجة بالظهور شبه عارية بقميص نوم قصير