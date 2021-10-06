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رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة بملابس جريئة

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رهف القنون
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الأربعاء، 06-10-2021 03:52 م

استعرضت الناشطة السعودية المقيمة في كندا رهف القنون سيارتها الفارهة من نوع اللامبرغيني مرتدية ملابس جريئة.
فنشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من داخل السيارة، وهي ترتدي جامبسوت باللون البيج، مثل لون الجسم، وتجلس بطريقة إيحائية ومثيرة للجدل.
وعلق المتابعون على الصورة، معبرين عن إستنكارهم تصرفها وطريقة جلوسها المخلة بالآداب.
وعلى الرغم من الانتقادات التي تصلها بسبب تصرفاتها لا زالت رهف القنون لا تكترث  لما يقوله عنها المجتمع العربي، وخصوصاً السعودي الذي تنتمي إليه مع تصدرها الترند على قائمة العبارات الاكثر تداولاً. فبعد قبلتها لشابة كشفت عن هوية عشيقتها التي نشرت فيديو معها وإسمها سيدني باترسون وعلقت عليها "حبيبتي"، تصدرت الترند في المملكة وسط هجوم عنيف عليها، إلا انها ردت بنشر صورة مستفزة.

 

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