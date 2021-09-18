رهف القنون تستعرض جسدها شبه عارية بوضعية جريئة

السبت، 18-09-2021
02:55 م
واصلت
الناشطة رهف القنون
اللاجئة في كندا، إثارة الجدل حولها باستعراض جسدها
بإيحاءات
جريئة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشرت
رهف القنون
صورة ظهرت فيها تستعرض مؤخرتها وتقوم بحركات اعتبرها البعض غير لائقة خصوصاً
أنها مدت لسانها بطريقة غير لائقة استفزت المتابعين، وارتدت رهف فستان قصير باللون
البيج، كشف عن بطنها وأجزاء من جسدها
.
ودائماً
ما تحاول رهف إثارة الجدل بين المتابعين، فظهرت مؤخراً داخل أحد أماكن السهر برفقة
مجموعة من الشبان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الفيديو طارحين العديد
من التساؤلات.
اللافت
في القضية أن القنون كانت تحتسي الكحول، إضافة إلى إقدام شاب على إحتضنها، مما اثار
الشكوك حول عودتها مجدداً لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة.
ويعتبر
هذا الفيديو الذي تم تداوله هو الأقل جرأة بين فيديوهات رهف القنون
، إلا أنه اثار
موجة من الغضب بين متابعيها.