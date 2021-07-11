الأحد 11 يوليه 2021
توقيت مصر 21:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تقتل خطيبها وتحرق جثته قبل حفل زفافهما والسبب صادم!

رهف القنون تثير الغضب بصور تُظهر أماكن حساسة في جسدها

نجل يونس شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته: هزيمة الزمالك

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري

السعودية تعلن اقترابها من توديع كورونا

10 فوائد مذهلة لتناول سمك السلمون تجعلك تحافظ عليه يوميًا

الديوان الأميري في الكويت يعلن عن حالة وفاة

«تلاتة كيلو بوفتيك».. إيمان السيد تكشف سر عدم زواجها

أول دولة عربية تخالف السعودية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى

تعليق مفاجئ من زوج أحلام على طلاقهما.. والأخيرة تحتفي

ADS
 

رهف القنون تثير الغضب بصور تُظهر أماكن حساسة في جسدها

2469245_1611309643
رهف القنون
Native
الأحد، 11-07-2021 08:02 م
رهف القنون تثير الغضب بصور تُظهر أماكن حساسة في جسدها

أثارت الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على حق اللجوء في كندا، غضب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما نشرته من صور وصفها النشطاء بغير الأخلاقية، والتي ظهرت فيها أماكن حساسة من جسدها.
 ونشرت رهف القنون عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،صور جميعها تستعرض فيها أنوقتها بجسدها شبه العاري، والتي كان آخرها اليوم بصورة تستعرض فيها مؤخرتها، وقبلها بصور تظهر أماكن حساسة في صدرها.
وأغلقت رهف خاصية التعليقات على الصورة، إلا أن الجمهور تداول الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي واعتبرها الكثيرون جرأة تستحق عليها الهجوم والنقد، متسائلين عن نوع الحرية التي كانت تطلبها الفتاة السعودية عند هروبها من بلدها، وأشار البعض إلى أنها كانت تبحث عن حرية الجسد وليس حرية العقل.
وكان صديق رهف القنون ووالده طفلتها ظهر في بث مباشر يشكو فيه منها، بأنها تركت طفلتها وهربت من المنزل بعد انفصالهما، ما أثار الجدل بشأن ما تقوم به من هجر طفلتها في هذا السن الصغير.


 

إقرأ ايضا

Capture

تقتل خطيبها وتحرق جثته قبل حفل زفافهما والسبب صادم!

algetoday-ؤرلات

نجل يونس شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته: هزيمة الزمالك

60cb48774c59b750a34c8dd0

السعودية تعلن اقترابها من توديع كورونا

أخبار متعلقة

images

شاهد كيف أصبحت.. أميرة الناصر تخلع النقاب وتُبرر: «كتمة»

42021621444839481875

بدور البراهيم تثير ضجة بفيديو الملابس الداخلية (فيديو)

Capture

سبعينية سعودية تخلع زوجها لهجره فراش الزوجية

Capture

شاهد.. معلمة سعودية تتجه إلى الغناء الشعبي

8778683_1621411238

شاهد.. السعودية موديل روز تكشف اسمها الحقيقي لأول مرة وتفجر مفاجأة

أمل-الشهراني

تعيش معه دون زواج.. أمل الشهراني تنشر صورها مع صديقها لأول مرة