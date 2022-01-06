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رهف القنون تثير الجدل في أحدث ظهور على موقع إباحي (صورة)

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Teads
الخميس، 06-01-2022 12:54 م

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الهاربة اللاجئة في كندا رهف القنون، صورة لها على صفحتها عبر خاصية القصص السريعة من الموقع الاباحي الذي تنشر صورها ومحتواها الجريء عليه مقابل مبلغ مالي يدفعه المشتركون ليشاهدوا ما تنشره.
وفي هذه الصورة ظهرت بشورت أبيض قصير جدا يشبه الملابس الداخلية وغطت صدرها بالكريما ماسكنة زجاجة الكريما ووضعت لينك الموقع الذي تتعامل معه كونها تحصد على المال مقابل نشرها كل هذه الصور.
وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فها رهف القنون الجدل بهذه الطريقة.


 

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