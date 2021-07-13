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رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

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الثلاثاء، 13-07-2021 09:37 ص

واصلت الناشطة السعودية اللاجئة في كندا رهف القنون، إثارة الجدل بمجموعة صور جديدة تخطت فيها الحدود وظهرت بشكل جريء ومثير، حيث استعرضت مؤخرتها، وهي ترتدي تنورة مكشوفة من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلية تحت التنورة.
وتم إغلاق خاصيّة التعليقات على المنشور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى أن ذلك لم يمنع من تداول الصُورة بشكل كبير ضمن هجوم شديد على رهف.
وكانت رهف نشرت منذ يومين صور عبر صفحتها الخاصّة من كندا تظهر فيها وهي ترتد المايوه، وأظهرت مؤخرتها أيضاً.
وتصر رهف بشكل دائم على إثارة الجدل حولها بملابسها، في حين انها تتلقى انتقادات كبيرة من الجميع خاصة بعد هروبها من وطنها زاعمة تعرضها للاضطهاد الأسري، حيث رأى الجميع أنها كانت تبحث عن الحرية الجسدية والتعري وهو ما ظهر فيما بعد في كل صورها، كما أنها ارتبطت بأحد أصدقائها وأنجبت منه طفلة قبل أن تتخلى عنها.


 

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