رهف القنون تتخطى الجُرأة وتظهر عارية تمامًا

الخميس، 27-01-2022
10:58 ص
أقدمت الناشطة السعودية
اللاجئة في كندا ومشهورة
مواقع التواصل
الإجتماعي رهف القنون
، على خلع ملابسها بالكامل ووضع صورتها"بروفايل"
لحسابها غلى "إنستجرام" ما أثار الجدل.
وظهرت رهف القنون
بالصورة بشكل فاضح وهي عارية
الصدر تماما
مكتفية بحذف جزء صغير من الصورة.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة القنون بشكل كبير
عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل، وعلق عدد من المتابعين على الصورة مشيرين الى ان
الصورة جريئة للغاية خصوصاً انها تخطت المعقول بكل منشوراتها.
يذكر ان القنون نشرت مسبقا، فيديو قصير عبر صفحتها الخاصة،
مستخدمة خاصية الستوري، وظهرت بالفيديو، وهي ترقص على ألحان أغنية، وارتدت توب سوداء
وسروالاً أسود ضيقاً جداً، وكأنها بدت عارية
، واستعرضت جسدها بطريقة فاضحة ومستفزة،
حيث بدت وهي ترقص وتضع يديها على مؤخرتها بطريقة فاضحة.