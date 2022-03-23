رهف القحطاني «وذ نكهة» تصدم الجميع بالكشف عن عدد زيجاتها

الأربعاء، 23-03-2022
11:42 ص
كشفت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني
المعروفة
بـ"وذ نكهة"، في لقاء تليفزيوني لها لأول مرة عن عدد زيجات
ها.
وقالت إنها تزوجت مرتين: "تزوجت برغبتي، مرتين مرة في عمر 17 ومرة
في عمر 20".
هذا التصريح أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، أن عمرها
لم يتجاوز الـ24 عاماً.
فيما أشار البعض أن رهف تحاول استعراض حياتها الخاصة من خلال الإدلاء
بمعلومات حول حياتها لتحقيق الشهرة وجذب عدد مشاهدات أكبر، فيما تمنى آخرون لـ "وذ
نكهة" الاستقرار في حياتها وان تجد الرجل المناسب لها.