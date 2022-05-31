الثلاثاء 31 مايو 2022
توقيت مصر 10:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رهف القحطاني تثير الجدل في أول تعليق على عقوبتها

عاشرها بالقوة.. ضجة في الكويت بعد هتك عرض مصرية على يد مواطن

بخط يدها.. شاهد رسالة قاتلة أطفالها بالدقهلية التي تركتها لزوجها

على رأسهم بيرسي تاو.. مطالب بالاستغناء فورًا عن هؤلاء اللاعبون

شاهد.. الخطيب لـ رئيس الـ«فيفا»: ما حدث ليس عدلي.. والأخير يرد: تعيش وتاخد غيرها

بث مباشر دون تقطيع الآن.. الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي أفريقيا

فرج عامر يكشف أضعف خطوط الوداد المغربي من داخل المعسكر

إيهاب جلال يفاجئ الجميع باستبعاد 11 لاعبًا من المنتخب منهم رمضان صبحي

راتب طبيب مصري في الكويت يثير غضب مجلس الأمة لكن كانت المفاجأة

الريال السعودي يقترب من الـ 5 جنيهات مصري والدولار يستقر

ADS
 

رهف القحطاني تثير الجدل في أول تعليق على عقوبتها

czo2NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxxdWRzLmNvLnVrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1LzE3aXBqLTE2LmpwZyI7
رهف القحطاني
Native
Teads
الثلاثاء، 31-05-2022 10:20 ص


أثارت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية، رهف القحطاني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في أول تعليق لها على العقوبة التي تم فرضها عليها وتغريمها مبلغ 200 ألف ريال، على إثر إساءتها لدولة أخرى خلال رحلة سياحية في المالديف، رفقة صديقتها مروج الرحيلي.
وعبرت رهف القحطاني في فيديو شاركته عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي عن عدم تأثرها مادياً بدفع المال، لكنها إنزعجت من أسباب أخرى.
وأقسمت القحطاني على عدم تأثرها بسبب الأمور المادية، ولكن تأثرها كان بسبب وضعها في "وش المدفع" كما يقولون.
وأكدت رهف القحطاني أنها لن تتأثر بهذا المبلغ ولم يشغل بالها دفع الأموال، ولكن كل ما شغلها هو هذا الأمر أن تكون هي فقط في المواجهة.
وقالت رهف القحطاني: "أنا ماني منقهرة على الفلوس، ورب المصحف ما فرقت معي، أقسم بالله أنا ما هزتني ماديا ماليا يعني، يعني سرقت اتفاهمي أنتي مع الناس بس قهرني إنه حطاني في وش المدفع، أوكي أنا مالي دخل وما رح يصير لي شيء بس حرام فهمتوا؟ حرام".
 

إقرأ ايضا

download

عاشرها بالقوة.. ضجة في الكويت بعد هتك عرض مصرية على يد مواطن

2022_5_30_14_24_11_468

بخط يدها.. شاهد رسالة قاتلة أطفالها بالدقهلية التي تركتها لزوجها

Capture

شاهد.. الخطيب لـ رئيس الـ«فيفا»: ما حدث ليس عدلي.. والأخير يرد: تعيش وتاخد غيرها

أخبار متعلقة

blob_981167_highres

والد رهف القحطاني يستفز السعوديين بفيديو غير متوقع معها

Capture

السعودية بدور البراهيم تثير الجدل بفيديو مفاجئ

18-05-22-414534534

بعد النقاب.. فنانة سعودية تخلع الحجاب في بث مباشر

WhatsApp-Image-2022-05-15-at-2.03.56-PM

وزير بالمالديف يطالب بالقبض على رهف القحطاني ومروج الرحيلي

تنزيل

اختفاء فتاة سعودية في ظروف غامضة

download

الأكثر بحثًا في السعودية.. فيديو جديد لـ رهف القحطاني ومروج الرحيلي يثير الجدل