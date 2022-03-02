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رهف القحطاني تثير الجدل: على النساء وضع هذا العطر بعد الثانية عشر ليلًا

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رهف القحطاني
Native
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الأربعاء، 02-03-2022 09:13 ص

حدثت الناشطة السعودية رهف القحطاني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تنصح فيه النساء المتزوجات باستخدام إحدى أنواع العطور التي لفتت انتباهها مؤخراً.
و اعتبرت القحطاني أن العطر الذي تستخدمه يساعد على جذب الرجال، مطالبة إياهن باستخدامه بعد الساعة الثانية عشر ليلا لكونه يلفت الإنتباه.
وتعرضت القحطاني لهجوم من متابعيها معتبرينها أنها تخطت الحدود الحمراء، مطالبين السلطات المعنية بوضع حدود لها ومحاسبتها.
وكان قد احتفلت رهف القحطاني بيوم التأسيس السعودي حيث ظهرت فيه بإطلالة بدوية بإمتياز، وعلقت: "هذا لبسنا" بإشارة منها لعادات وتقاليد بلدها.
 

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