رهف القحطاني تثير الجدل بردها على زوجة تضبط زوجها بعلاقة

الأربعاء، 30-03-2022
11:53 ص
طلبت
إحدى المتابعات نصيحة من نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية رهف القحطاني
،
وذلك بعد أن كشفت خيانة زوجها لها.
ونشرت
رهف القحطاني
مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وذلك بعد أن شاركت الجمهور سؤال
المتابعة وهو: "زوجي كل مرة أحصل عنده علاقة في السناب.. تعبت منه وش أسوي
معه.. أنا أفكر في الانفصال؟".
وردت
رهف القحطاني
عبلى السؤال بأسلوب صادم ومفاجئ، حيث نصحتها بإنجاب عدد كبير من
الأطفال: "ضيفي عيال".
الجمهور
تفاعل مع رد رهف بشكل كبير، وإنقسموا بين مؤيدين لها، وبين منتقدين رأيها.
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