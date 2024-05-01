رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي

قالت الفنانة رنا سماحة إنها تعتبر أن نجوم الفن الشعبي مميزون للغاية
لأنهم يتمتعون بخامة صوت تميزهم عن غيرهم .
وأضافت رنا سماحة في تصريحات صحفية: أنها لا تعتبر حسن شاكوش مطرباً شعبياً
لأنه فقط مُؤدي مهرجانات ولا يجب أن يصنّف غير ذلك وأنه لم يقدّم أغاني شعبية خلال
مسيرته، معلقة: “لو هو مطرب شعبي فين الأغاني اللى قدمها ومش بيغني شعبي ليه”.
واستكملت رنا سماحة ، قائلة: إنه ليس من الضروري أن يكون مطرب المهرجانات
يملك صوتًا جيدًا، بعكس نجوم الفن الشعبي.
وعن أصوات نجوم الفن الشعبي المفضلة لديها ، قالت رنا سماحة أنها تحب صوت
أمينة، وبوسي والفنان رضا البحراوي.
وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني
من الماراثون الرمضاني 2024 .
وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات
والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد
المعطي وإخراج محمد عبد السلام.
وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات،
حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد
مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال
فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".