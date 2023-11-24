رميا بالرصاص إنهاء حياة سائق على يد أبناء أسرته بسوهاج

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار نارى" – نجل شقيقه مزارع)، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك"– "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، أطلق خلالها الثالث عيار نارى من بندقية كانت بحوزته أحدث إصابة الأول التي أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.



