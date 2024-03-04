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رمضان الأحد أم الإثنين.. معهد الفلك يحسم الجدل

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معهد الفلك
الإثنين، 04-03-2024 11:08 ص


حسم الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تداول أنباء متضاربة حول موعده.
وقال "القاضي"، في بيان،: بدأ الحديث خلال الساعات الماضية عن أن بداية رمضان ستكون يوم الاثنين وهناك من يقول إنها ستكون يوم الأحد.
وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية: طبقا للحسابات الفلكية، سيولد هلال شهر رمضان مع وجود فترة مكوث بعد الغروب مدتها 15 دقيقة، وبذلك يكون شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.
وتابع: شرعيا أو من حيث استطلاع الهلال، هذا أمر رهن قرار لجان الرؤية ومفتي الجمهورية وقت الرؤية يوم الأحد 10 مارس 2024.

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