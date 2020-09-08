«رقم 150».. الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا سارًا

الثلاثاء، 08-09-2020
03:29 م
محمد فضل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي
، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بالتنقيب
عن
البترول
في خليج السويس.
وأصدر «السيسي
» قرارا جمهوريا رقم 150، بالترخيص لوزير البترول
والثروة
المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول
، وشركة "نبتون إنيرجي إيجيبت
بي في".
وسيمكن من خلال ذلك الترخيص بالبحث عن البترول
، واستغلاله في منطقة شمال
غرب الأمل البحرية في خليج السويس.
وكانت وزارة البترول
قد أعلنت عن كشف بترول
ي جديد بمنطقة امتياز جيسوم
البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميا من
الزيت الخام، وتواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.
وقالت وزارة البترول
، في بيان لها، "تم تحقيق كشف بترول
ي (GNN-4) بمنطقة امتياز
جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل
يوميًا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام
قابل للاستخراج".
وأضاف البيان: "تشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث
والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترول
ية
التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم
في تحقيق هذه الرؤية".