



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لجزار وهو يعلق اللحم على عمود قطار المونوريل (إحدى مشروعات النقل المزمع افتتاحه قريبا)، الأمر الذي اثار جدلًا واسعًا.

ويتضح من خلال الصور، عمل الجزار لفتحة لتعليق اللحوم الخاصة بمحل جزارته على عمود الجسر المعلق الموجود في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر.

ولفتت الهيئة القومية للأنفاق في بيان بشأن الصورة المتداولة، إلى أنه بعد فحص العمود تبين عدم وجود أي أضرار، واتخاذ الاجراءات اللازمة للقبض على الجزار، وذلك بعد تحرير 3 محاضر ضده ما بين محضر إتلاف ممتلكات عامة، ومحضر إشغالات، ومحضر ذبح مخالف خارج المجازر العامة، وتغريمه 112 ألف جنيه مصري.

وألقت قوات الشرطة القبض على الجزار ومن معه وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



