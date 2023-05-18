الخميس 18 مايو 2023
توقيت مصر 11:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سر ظهور محمد رمضان عاريًا في شوارع ميامي الأمريكية

بينهم مصر.. تقرير يكشف مفاجأة: 3 دول عربية ضمن أغنى دول العالم

"حتى ممرضته لم تسلم منه".. التحقيقات تفجر مفاجآت في طبيب "الابتزاز الجنسي"

فضيحة.. بث مشاهد جنسية بالخطأ على الهواء في التليفزيون بدولة عربية

"أنا مبخلفش".. مسؤول حكومي: مراتي تركت المنزل 14 شهرًا وعادت بطفلة

الكشف عن سبب حظر صيد وبيع أسماك البحر الأحمر

تعليق مفاجئ من غوارديولا بعد سحق ريال مدريد 4-0

" بيعاشرني بطريقة مخيفة".. عروس المطرية تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج

رقم صادم.. الكشف عن ثروة الفنان عادل إمام

حاول الدفاع عن زوجته من اغتصابها على يد جيرانه فقتلوه أمامها

رقم صادم.. الكشف عن ثروة الفنان عادل إمام

download (1)
عادل إمام
الخميس، 18-05-2023 09:08 ص

 

ذكر موقع المشاهير Celebrity net worth أن ثروة الفنان المصري عادل إمام، تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي.

 

وأشار الموقع إلى أن تقدير ثروة عادل إمام يأتي وفقًا لـ آخر إحصائية لسنة 2021، وتعادل ثروته بالمصري 3 مليارات و100 مليون جنيه مصري، وفقًا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.

ولفت الموقع إلى أن عادل إمام قدم أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات وأصبح من أشهر الممثلين في مصر، وعينته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة للمفوضية في عام 2000 .

الجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 83.

إقرأ ايضا

ج

سر ظهور محمد رمضان عاريًا في شوارع ميامي الأمريكية

The_Nile_River_at_Cairo

بينهم مصر.. تقرير يكشف مفاجأة: 3 دول عربية ضمن أغنى دول العالم

طبيب-نساء

"حتى ممرضته لم تسلم منه".. التحقيقات تفجر مفاجآت في طبيب "الابتزاز الجنسي"