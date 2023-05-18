رقم صادم.. الكشف عن ثروة الفنان عادل إمام





ذكر موقع المشاهير Celebrity net worth أن ثروة الفنان المصري عادل إمام، تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي.

وأشار الموقع إلى أن تقدير ثروة عادل إمام يأتي وفقًا لـ آخر إحصائية لسنة 2021، وتعادل ثروته بالمصري 3 مليارات و100 مليون جنيه مصري، وفقًا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.

ولفت الموقع إلى أن عادل إمام قدم أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات وأصبح من أشهر الممثلين في مصر، وعينته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة للمفوضية في عام 2000 .

الجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 83.