رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل





أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن آخر تواصل بين المقربين من أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأسرة ضحيته، كان منذ أسبوعين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك عرض بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لأسرة الضحية للتنازل عن القضية، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، وسوف يتم إجراء محاولات أخرى لإنهاء الأمر".

وأضاف أمير هشام: "فتوح مستاء من تعامل إدارة الزمالك في أزمته، واللاعب لن يخوض السوبر الإفريقي وقد يتواجد مع البعثة كنوع من تغيير الأجواء خاصةً أنه يعيش حالة نفسية سيئة".