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رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

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مصر وتركيا
الثلاثاء، 04-07-2023 11:24 ص


أعلنت مصر وتركيا اليوم الثلاثاء، عن عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.
هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.
وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي

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