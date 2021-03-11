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رفع حالة الاستعداد القصوى بعد الإطلاع على صور الأقمار الصناعية

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الخميس، 11-03-2021 11:27 ص محمد فضل

أعلنت غرف عمليات المرور الرئيسية وفروعها بالمحافظات، حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للطقس السيئ في البلاد.
وتشهد مصر فى هذه الأيام ارتفاعا محدودا بدرجات الحرارة، مع انتشار اﻷتربة والرياح بالطرق، خاصة فى الطرق الصحراوية والزراعية السريعة.
من جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار في كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تكشف وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.
 

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