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رفع الحد الأدني للأجور وصرف 300 جنيه شهريًا.. التفاصيل الكاملة لقرارات الحماية الاجتماعية

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مجلس الوزراء
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الخميس، 27-10-2022 04:10 ص نسمه عبد الوهاب
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة. ومن أهم هذه القرارت إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم
 

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