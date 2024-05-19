الأحد 19 مايو 2024
توقيت مصر 22:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن في البنوك

رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

في يوم الوداع.. هذه كلمات صلاح إلى كلوب

ميدو: وجود هذا اللاعب في تشكيل الزمالك «مهم»

جوري بكر بعد طلاقها: "استحملت اللي مفيش جبل يستحمله"

سارة نخلة تعلن فسخ خطبتها: قدر الله وما شاء فعل

موعد صرف مرتبات يونيو 2024 قبل العيد

يسرا تفجر مفاجأة عن شروط قبولها التعاون مع الأجيال الجديدة من الفنانين

بعد هبوطه أمس.. أعلى سعر الدولار اليوم يسجل هذا الرقم

قبلات وأحضان.. رد فعل سلمى أبوضيف على طلب خطبتها من حبيبها

رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

BB1mCxbn
ابوتريكه
الأحد، 19-05-2024 11:08 ص نسمه عبد الوهاب
آلغت محكمة النقض المصرية قرارا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب" وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، السبت.
وقال علي لوكالة فرانس برس: "اليوم استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب".
وتابع: "يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية".
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان المحظورة التي تصنف "منظمة إرهابية".

إقرأ ايضا

download (8)

مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن في البنوك

BB1jBSFN

في يوم الوداع.. هذه كلمات صلاح إلى كلوب

AA1nT4rP

ميدو: وجود هذا اللاعب في تشكيل الزمالك «مهم»

أخبار متعلقة

AA1nT4rP

ميدو: وجود هذا اللاعب في تشكيل الزمالك «مهم»

2188791_0

حاجة تكسف.. نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

Capture

فيديو قلب السوشيال ميديا.. سيد عبدالحفيظ يسخر من ركلتي جزاء الأهلي والزمالك