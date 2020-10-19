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رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية

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رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية
 
الإثنين، 19-10-2020 09:30 م الطيب حسين
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن المقابل الذي وافقت حكومة السودان على دفعه من أجل رفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب الأمريكية.


وأعلن أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين مقابل رفع اسمها من قوائم الإرهاب.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملا جيدا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".


وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "وعندما يُودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأكد ترامب أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان"، على حد تعبيره.
 

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