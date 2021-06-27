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رفض حلق لحيته.. عروس تلغي حفل زفافها لأغرب سبب

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Native
الأحد، 27-06-2021 09:06 م
في واقعة غريبة، رفضت عروس أن تقيم حفل زفافها إن لم يحلق شريكها لحيةه، رافضة أن تكمل معه في ظل حفاظه على لحية وجهه.
وقالت العروس في حديثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن خطيبها ظل يربي لحيةه لفترة طويلة، وأنها تفضل أن يكون وجهه نظيفا يوم زفافهما، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
ودونت العروس عبر موقع "رديت" الشهير بأنها ظلت مع خطيبها لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، وأعلنا خطبتهما في السنة الماضية وأنه كان من المقرر أن يقيما حفل زفافهما في 6 سبتمبر القادم، ولكن خطيبها استمر في في تربية لحيةه منذ مارس الماضي.
وحين مازحته بأن لحيةه بالطبع سيحلقها قبل يوم زفافهما، بدا مستاءً وغاضباً من هذا الأمر، ليصر على حضور فرحه بلحيةه.
ولكن العروس أصرت على موقفها بانه يجب أن يحلق لحيةه يوم زفافهما، ليثر هذا الأمر غضبه ورأى هذا الامر تدخلا سافرا في حريته الشخصية وفرض قيود عليه من قبلها.
لترد العروس عليه  بأنها لها حق في ذلك لأنه حفل زفافها كما هو حفل زفافه .
وبعد ذلك ساءت الأمور في الحديث بينهما، لتقرر بأنها ستلغي حفل الزفاف إذا لم يحلق ذقنه في هذا اليوم، ليدفع هذا الأمر خطيبها بالإصرار على موقفه، وتركها وابتعد عنها لفترة وجيزة منذ ذلك الحين.
وتوضح العروس أن منذ تلك المشاجرة لم تتحدث إليه كثيراً.
وتساءلت العروس عن الحل لمشكلتها، وما إذا كانت مخطئة أم له، ليجيبها أحد رواد التواصل بأنها أخطأت بالفعل وأن تصرفها كان غير سليم.
 

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