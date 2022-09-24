رفض الرد على الجميع.. محمود سعد يفجر مفاجأة عن آخر أيام هشام سليم

السبت، 24-09-2022
08:59 ص
فجر الإعلامي محمود
سعد مفاجأة حول علاقته بالفنان هشام سليم
وعن الأيام الأخيرة في حياته.
وقال محمود سعد
في بث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" حاولت الاطمئنان على هشام
سليم عن طريق الفنانة يسرا ولكن أخبرتني أنه مانع الزيارة ولا يريد الحديث مع أحد
".
وأضاف :"
إن هشام سليم
كان على دراية تامة لحالته الصحية .. وأنه كان لا يرد على اتصالاته في
الأيام الأخيرة ".
اختتم :"
والدة هشام سليم
لم تكن تعلم بمرضه، وذكر سعد أنه لا يعلم ما الذي تم معها حينما تُوفي
ابنها".
على الجانب
الآخر أعربت الفنانة إلهام شاهين عن صدمتها لوفاة الفنان هشام سليم
؛ وذلك خلال مداخلة
تلفزيونية في برنامج التاسعة .
وقالت إلهام شاهين
ل الإعلامية "شافكي المنيري"، "الأحباء يفارقونا ويذهبوا بعيدًا، والشخص
يخاف من الدنيا بالفعل الآن".
وأضافت إلهام شاهين:
هشام له بصمات وأعماله ستظل خالدة، لافتةً إلى أن آخر أعمال قدمتها معه كان الجزء السادس
من مسلسل ليالي الحلمية، وكان وقتها العمل موجع بالنسبة إلينا رجوعًا لرحيل الفنان
ممدوح عبدالعليم وقتها.
وتابعت" التقيته آخر مرة منذ 6 شهور بعد إعلان مرضه، ولم
أقابله بعدها بسبب تعرضه لجلسات الكيماوي، فكنا نطمئن من بعيد خوفًا عليه حيث كان يدخل
المستشفى ويخرج مرارًا".