رفضت معاشرته.. زوج يقتل زوجته وأطفاله بطريقة بشعة بالدقهلية

الأحد، 14-01-2024
12:29 م
أقدم زوج على قتل زوجته وأولاده خنقاً في محافظة الدقهلية
بسبب رفضها معاشرته ومنحه حقوقه الشرعية.
وقال الزوج البالغ من العمر 37 عاماً، إنه عندما أنهى عمله وتوجه إلى المنزل وطلب من زوجته معاشرته إلا أنها رفضت، فتخلص منها خنقًا.
وأضاف أنه تخلص من أولاده عندما رآوه خوفًا من فضح جريمته، مبينا أنه بعد ارتكابه لجريمته، توجه لمنزل عمه ووالد زوجته وأبلغهم بعثوره على زوجته وأولاده وقد فارقوا الحياة.
وفي التفاصيل، تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية
، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من بعض أهالي القرية بعثور نجار على زوجته وأولاده مقتولين داخل مسكنهم.
وتبين من الفحص الجنائي أن الزوجة وأولادها بهم آثار زرقة حول الرقبة نتيجة تعرضهم للخنق، وادعى الزوج عثوره عليهم مخنوقين لدى عودته للمنزل واكتشافه الواقعة.