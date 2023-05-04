"رفضت تديني حقي الشرعي".. اعترافات قاتل عروسته في الصباحية

العروسان



قال الزوج المتهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من زفافهما بعزبة داود التابعة لقرية نفيا بمركز طنطا بمحافظة الغربية، إنه تعدى عليها قاصدًا موتها وإزهاق روحها لرفضها إعطائه حقوقه الشرعية.



واعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الواقعة، قائلًا "تسللت من خلفها وهي تجلس على طرف السرير وتمسك هاتفها المحمول وقمت بالتعدي عليها بالطعنات من الخلف حتى وقعت على الأرض أمام السرير، وقمت بطعنها طعنات متتالية حتى تأكدت أنها فارقت الحياة".



وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه بيّت النية وجهز سلاحًا أبيض من المطبخ للتخلص من زوجته وتسلل إلى الغرفة أثناء انشغالها بالموبايل وكانت الغرفة مضاءة بالكامل وانهال عليها من الخلف، ومع أول ضربة بالسلاح خرجت الدماء من جسدها وتوفيت دون مقاومة منها.



وأوضح أمام النيابة العامة أن السلاح الذي عُثر عليه بجانب الضحية هو الذي تم استخدامه في الجريمة، وأنهما كانا بمفردهما داخل الشقة، مؤكدًا أنه وحده من اتخذ قرار قتل زوجته ونفذ جريمته دون مشاركة أو علم أي شخص آخر.



وكان قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية، قرر منذ يومين تجديد حبس المتهم "محمد. ا" 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته بعد أيام من زفافهما، داخل شقتهما.



وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بوفاة عروس تدعى "آية الشبيني" نتيجة تعدي زوجها عليها بسلاح أبيض بعد 48 ساعة من زفافهما.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى ضبط الزوج المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.