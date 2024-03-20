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رغم مشاركة والدتها في المسلسل.. ابنة لبنى ونس تهاجم محمد سامي ومي عمر

الأربعاء، 20-03-2024 01:24 م


فتحت آية شعيب ابنة الفنانة لبنى ونس، النار على المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر بسبب مسلسل"نعمة الأفوكاتو" الذي تشارك والدتها في بطولته.
وقالت ابنة لبنى ونس، بفيديو لها عبر حسابها على "تيك توك"موجهة انتقادا لبطلة العمل مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي: "أمي بتتطلب في المسلسلات عشان هي إضافة لأي عمل، عشان مهما بتاخد دور صغير بتعمل منه حاجة وعشان الناس بتحبها، ومبنشتغلش بالتطبيل".
وتابعت: "أنا بقول رأيي وأمي تقول رأيها، والرزق ده بتاع ربنا، وأمي بتشتغل ممثلة بتروح تمثل وترجع تراعينا وتشوف بيتها، ومهنتها التمثيل ومش هتلاقوها في تجمعات ولا سحورات، وأمي ملهاش شلة في الوسط الفني".
وأضافت: "مش التطبيل هو اللي هيخليها تمثل، كله على الله.. احنا بناكل عيش عشان احنا ناس عندها ضمير وربنا هو اللي بيرزقنا".
تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في إطار اجتماعي، وتجسد مي عمر دور محامية تدخل في صراعات مع طليقها الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث العمل.
المسلسل مكون من 15 حلقة ويشارك ببطولته مي عمر ، أحمد زاهر، أروي جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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