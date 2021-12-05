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رغم عدم تسجيل حالات أوميكرون.. ألمانيا تُصنف دولة عربية بأنها «عالية الخطورة»

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كورونا
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الأحد، 05-12-2021 12:25 م

صنفت ألمانيا مجموعة من دول العالم بأنها منطقة "عالية الخطورة" بشأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون".
وأفادت وكالة عمون، صباح اليوم الأحد، بأن ألمانيا صنفت دولة عربية، وهي الأردن، ضمن منطقة "عالية الخطورة"، ومعها كل من موريشيوس وسويسرا وبولندا وليختنشتاين.
ويفترض أن يواجه المسافرون غير المتلقين اللقاح من هذه الدول إجراءات أكثر حزما، بداية من الأحد، في وقت قررت وكالة الصحة الألمانية لمكافحة الأمراض، تم ضم هذه الدول إلى قائمة المناطق العالية الخطورة، على أن يتم حجر أي شخص يدخل إلى البلاد من هذه البلدان، ولم يتم تطعيمه أو تعافيه بشكل كامل، لمدة 10 أيام، كما أنه لا يمكن الخروج منه إلا بنتيجة فحص كورونا سلبية، بعد مرور 5 أيام من وصوله ألمانيا.
ويشار إلى أن أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، أكد الأسبوع الماضي، أن المملكة الأردنية قامت بإجراءات احترازية، على غرار بقية دول العالم بهدف منع دخول هذا المتحور إلى البلاد، مثل منع السفر والرحلات الجوية القادمة من بعض الدول الأفريقية، إضافة إلى فرض الحجر المؤسسي على الأردنيين القادمين من دول جنوب أفريقيا على حسابهم الخاص.
وبشأن الوضع الوبائي المحلي، أفاد عادل البلبيسي بأن الأردن يشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الإصابات الإيجابية، متوقعا وصول المملكة إلى ذروة الموجة الثالثة خلال أسبوعين.
 

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