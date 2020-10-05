رغم عدم تجاوزه لمرحله الخطر.. الطبيب يسمح لترامب بالعودة لمنزله

الإثنين، 05-10-2020
10:17 م
المصريون
على
الرغم من عدم تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة الخطر، أتفق طبيب البيت
الأبيض، شين كونلي، مع باقي الفريق الطبي المتابع لحالته، على عودته الآمنة إلي
منزله مع وجود أفضل المتخصصين من أجل رعايته الصحية.
وقال
كونلي: " بعد مرور 72 ساعة على آخر ارتفاع لحرارته، هناك استقرار في مستوى الأوكسجين والإشباع المتنقل، والتنفس"
وتابع
قائلا: "نرسل الناس إلى منازلهم مع الأدوية دائما" لافتاً إن الرئيس
الأمريكي سيكون في وضع آمن لوجود كافة السبل لرعايته في منزله.
يشار إلي إن الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخراً إصابته بفيروس كورونا
، وبمجرد إعلانه إصابته بالفيروس، سيطر
الخبر على حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول العالم.
وتنوعت
ردود الفعل بين التضامن والصدمة والانتقاد والشماتة والتساؤلات.