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رغم ضربه وتمزيق ملابسه.. انتقادات لرجل تشاجر مع آخرين ومعه زوجته وطفله بالسعودية

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جانب من المشاجرة
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الأربعاء، 27-07-2022 02:10 م



أثار مقطع فيديو متداول بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية جدلا، بعد توثيقه اعتداء عدد من الأشخاص على آخر، أمام عائلته.

ولم يعرف مكان وزمان الفيديو تحديدا، لكنه أظهر شجار شخص مع آخرين في الوقت الذي كانت تقف فيه زوجةه على مقربة منه، ويُسمع صراخ طفل صغير.

ورغم تعاطف شريحة مع الأب، الذي حاولت زوجةه كذلك التدخل لصالحه، إلا أن آخرين رأوا أنه ”كان على الأب تجنب الشجار لأجل عائلته“، وذلك بعد تعرضه للضرب.

وطالت الزوجة، انتقادات كذلك، إذ استنكر متابعون إصرارها على البقاء مع اندلاع الشجار، مبينين أنه كان من الأفضل لها أن تجنّب أطفالها ذلك الموقف.

ولام احد المغردين، الأب، بالقول: ”معك أهلك تحمل قدر ما تستطيع رح ودهم البيت وارجع طيب خاطرك أو بلغ“.

وعلق آخر، منتقدا تصرف الأب: ”بالنسبه للي يطالبون باحترام الزوجه والطفل هو شخصياً ما احترم عائلته وتوكل على الله .. يتجنبونه ويمد يده أكثر من مره ، كلهم أخطؤوا ”.

وأيده آخر: ”هو اللي ما احترم عائلته وهو اللي مد يده اخليه يصفقني كفوف عشان اهله خلاص اي احد بتضارب معي بجيب اهلي عشان اصفقهم بدون مايقولون لي شي“.

وقال آخر: ”بالاخير ما كان المفروض يوقف ويتهاوش معهم ويخلي أهله بهالموقف المحزن كان الافضل انه يتحاشاهم وياخذ اهله ويمشي“.

واستنكرت متابعة تصرف الزوجة، قائلة: ”الزوجه ايش وضعها كان اخذتي اطفالك وضمتيهم وابعدتو عن المكان مو جالسه تتضاربي معاهم زوجك مارح يرضا باللي سويتيه واطفالك مارح ينسوا الموقف وانتي رح تذليه بدفاعك“.
 

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