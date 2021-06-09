رغم خسارة كل البطولات مع ليفربول .. مفاجأة سارة لـ محمد صلاح

على الرغم من خسارة الدوري الإنجليزي ولقب هداف البرميرليج ليج إلا أن نجم ليفربول محمد صلاح
لن يخرج من الموسم خالي الوفاض.
وتفاجأ صلاح أنه ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين باختيار الجماهير.
على جانب آخر،
كشفت مصادر داخل نادي ريال مدريد
حقيقة التقارير التي تتحدث عن انتقال النجم المصر
ي محمد صلاح
من ليفربول
إلى الميرنجي بعد تولي كارل أنشيلوتي.
وقال المصدر: بصراحة شديد ريال مدريد
وأنشيلوتي لا يفكران مطلقا في ضم محمد صلاح
.
وتابع: كل التقارير التي تتحدث في هذا الأمر مغلوطة.
وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول تفكير النجم محمد صلاح
في الرحيل عن ليفربول
بسبب عدم شعوره بالراحة في الريدز.
وعلى الرغم من كون صلاح هداف ليفربول
هذا الموسم والمواسم الماضية إلا أن ليفربول
تجاهل هذه الإسهامات من أهدافه في اختيارات هدف الموسم.
وفاز هدف أليسون في مرمى ويست بروميتش ألبيون بجائزة هدف الموسم في ليفربول
.
و ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى احتمالية انتقال محمد صلاح
إلى ريال مدريد
بعد تولي أنشيلوتي تدريب الفريق.
ونشر شوبير صورا لصلاح وأنشيلوتي ، وعلق قائلا: عندما طلب المخضرم كارلو انشيلوتي قميص محمد صلاح
بعد مباراة ليفربول
ونابولي في دوري أبطال أوروبا منذ موسمين وتصريحاته عن إعجابه بصلاح منذ أن كان لاعباً في فيرونتينا وروما.
وأضاف: بعد تعاقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد
... هل من الممكن أن يطلب أنشيلوتي التعاقد مع محمد صلاح
ليجاور كريم بنزيمة ومودريتش في فريق ريال مدريد
الإسباني؟
و قللت تقارير صحفية من الأنباء التي تتحدث عن ترك النجم محمد صلاح
لـ ليفربول
وانتقاله لـ باريس سان جيرمان.
وقالت التقارير إنه على الرغم من امتلاك سان جيرمان للقوة المالية لشراء صلاح لكن هذا يتعارض مع سياسة الترشيد التي تتبعها أغلب أندية أوروبا في ظل أزمة كورونا.
وأوضحت التقارير أن الأزمة الرئيسية لصلاح مع ليفربول
كانت احتمالية عدم تأهل الريدز لدوري الأبطال لكن بعد التأهل أصبحت مشكلة صلاح محلولة فضلا عن قيام إدارة ليفربول
بإبرام تعاقدات قوية ومفيدة للفريق مما يعزز بقاء صلاح مع ليفربول
.
و كشف أحمد حسام ميدو - نجم الزمالك الأسبق - عن انتقال النجم المصر
ي محمد صلاح
من ليفربول
إلى باريس سان جيرمان.
وقال في تصريحات له: لى مسؤوليتي الخاصة، محمد صلاح
سينضم إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف وسيتقاضى 3 أضعاف راتبه في ليفربول
.
وأضاف: صلاح ممكن يكون هو قطعة الـ puzzle التي تنقص باريس سان جيرمان لتحقيق دوري الأبطال بشرط المحافظة على مبابي ونيمار.
و على الرغم من خسارة ليفربول
لكافة البطولات التي نافس عليها هذا الموسم إلا أن النجم محمد صلاح
حصد الكثير من الإنجازات الشخصية وبخاصة هذا الموسم أبرزها تفوقه على الأسطورة ستيفن جيرارد.
وحقق صلاح التالي:
- سجل 31 هدفا خلال 51 مباراة في جميع المسابقات
- احتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا
- حصل على جائزة الأفضل في ليفربول
بتصويت الجماهير
- تجاوز ستيفن جيرارد وأصبح الهداف التاريخي لليفربول
في دوري الأبطال
- أول لاعب في تاريخ ليفربول
يسجل 20 هدفًا في 3 مواسم منفصلة بالدوري .
- أصبح ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ بريميرليج.
و على الرغم من مغادرة ليفربول
لدوري أبطال أوروبا مبكرا وفوز تشيلسي بالبطولة على حساب مانشستر سيتي
إلا أن اسم ليفربول
ومحمد صلاح
كان حاضرا بشكل أو بآخر.
وأعلنت قناة BT سبورت الإنجليزية عن تشكيل الموسم لنسخة دوري أبطال أوروبا وكانت المفاجأة أن محمد صلاح
هو اللاعب الوحيد الذي تم اختياره ضمن التشيكلة الرئيسية من فريق ليفربول
.
ليس فقط هذا وإنما هو اللاعب الوحيد الذي تم اختياره من خارج فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي
اللذان خاضا النهائي حيث أتت التشكيلة كلها من هذين الفريقين فقط باستثناء صلاح.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
حراسة المرمى: سانتا دي موريس
الدفاع: والكر و دياز و ستونس وكانسيلو
الوسط: كانتي - دي بريون - ماونت
الهجوم : فودين - صلاح - جيرو
وفي سياق آخر، كشف تقرير لشبكة ذا أتلتيك الإنجليزي عن موقف ليفربول
من رحيل النجم محمد صلاح
.
وقالت الشبكة إن ليفربول
لديه موافقة مبدئية على رحيل صلاح لكن بشرط عدم انتقاله إلى أي نادي إنجليزي آخر وبالذات تشيلسي.
وأوضح التقرير أن توخيل مدرب تشيلسي أبدى رغبته في ضم صلاح وبخاصة أن إدارة الريدز لم تفاتحه في التجديد لكن إدارة ليفربول
لن تفرط في صلاح لنادي منافس في إنجلترا وهو ما يدمر أحلام توخيل.
و أثار ديفيد جيمس - حارس ليفربول
الأسطوري - جدلا كبيرا بتصريحاته عن النجم المصر
ي محمد صلاح
.
وأكد أنه على الرغم من تألق صلاح مع ليفربول
إلا أن طريقة لعبه لا تعطي الفريق مرونة تكتيتة.
وقال في تصريحات له: ليفربول
يلعب بشكل أفضل بدون محمد صلاح
, فرصة لليفربول
في الوقت الحالي كي يحصل على المال من خلال بيعه, أعتقد أن رشاقة اللعب في ليفربول
معطلة بسبب محمد صلاح
رغم تسجيله للأهداف.
و في سياق مقارب ، قال كلوب - المدير الفني لليفربول
- في تصريحات صحفية : صحيح أن فريقه يساعد صلاح كثيرا لكنه يتألق بسبب تمتعه بالكثير من المميزات مثل رغبته في التألق واحترافيته وجشعه للمزيد .
وأضاف: هو أيضا يساعدنا ولولا أهدافه لاختلف وضعنا كثيرا في الجدول ، هذا العام أفضل سنوات صلاح رغم أن أرقامه ليست الأفضل لكنه الموسم الأروع له خاصة لمهاجم مع فريق لا يطير باستمرار.
كشف الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول
- عن سر يخص النجم المصر
ي محمد صلاح
بعد الحديث عن خلافهما ورغبة صلاح في الرحيل عن الريدز والانتقال لنادي آخر.
وعلق كلوب على لقطة احتفال صلاح الجنوني بهدف أليسون بيكر في الدقيقة الأخيرة من مباراة ويست بروميتش ، وإعجاب الجماهير بهذا الاحتفال ما يثبت أن صلاح مازال يحب ليفربول
ويرغب في البقاء به.
وقال كلوب عن لقطة صلاح: لم أشك في حب صلاح لـ ليفربول
أبدًا .. لقد رأيت في وجه صلاح الإرادة والتصميم دائما وأعرف مدى التزامه وانتمائه للنادي .. لم أكن في انتظار احتفاله بالهدف لأتأكد من ذلك.
و انتابت النجم المصر
ي محمد صلاح
فرحة جنونية بعد الهدف الأسطوري الذي أحرزه حارس ليفربول
أليسون بيكر في شباك ويست بروميتش في الثواني الأخيرة من المباراة .
ولوحظ أن صلاح كان أول المحتلفين مع بيكر حيث ذهب إليه مسرعا وقفز فوقه وقام باحتضانه خلافا لرد فعله مع جميع زملائه الذين يسجلون أهدافا مع ليفربول
.
و منح هدف بيكر فرصا لـ ليفربول
في استمرار منافسته على التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
و كشف الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول
الإنجليزي - أسباب فشل الفريق هذه السنة في تحقيق أية ألقاب مؤكدًا أن خط الدفاع وخط الوسط الذي كان يمول هجوم ليفربول
بقيادة محمد صلاح
تم كسره.
وقال في تصريحات له: تعرضنا للعديد من الإصابات في مراكز عديدة .. الناس سيعتقدون أنها حجة ، لكننا فقدنا دفاعنا بالكامل وشعرنا كأن ساقنا تم كسرها.
وأضاف: يمكن تعرج لكن لاعبي الوسط تحولوا إلى مدافعين وهذا معناه أن العمود الفقري الخاص بنا تم كسره.
و كان النجم المصر
ي محمد صلاح
على موعد مع مفاجأة سارة قبل أيام بعد عودة صديقه وزميله في ليفربول
فان دايك إلى التدريب بالكرة مع الفريق.
وكان فان دايك قد أصيب بالرباط الصليبي إصابة أبعدته لمدة أشهر عن الفريق ما تسبب في تدهور نتائجه.
وتربط صلاح وفان دايك علاقة قوية حتى أن الكاميرات صورت فان دايك يحتفل بهدف لم يكن صلاح قد أحرزه بعد بسبب ثقته الكبيرة في إمكانيات النجم المصر
ي.
ومن الممكن أن تساهم عودة فان دايك في تفكير صلاح بالبقاء مع ليفربول
وسط أنباء قوية عن إمكانية رحيله.
و ألمح النجم المصر
ي محمد صلاح
إلى سعادته وراحته مع فريق ليفربول
وفخره بأنه اللاعب الذي سجل 20 هدفا لمدة 3 مواسم متتالية مع الريدز.
وقال "صلاح" في حوار مع رابطة الأندية الإنجليزية: فخور بتسجيل الأهداف مع فريق كبير مثل ليفربول
، تحقيق رقم مثل هذا في الدوري الإنجليزي يجعلني فخورا وهو أمر كبير بالنسبة لي.
وأضاف: علي مواصلة العمل من أجل النادي ومن أجل نفسي .. وأحب أن أشكر اللاعبين زملائي فهم يمنحوني الفرص أمام المرمى لذلك أود أن أشكرهم.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات صحفية تفيد خروجه من ليفربول
بالقريب العاجل.
و كشف موقع "سويس رامبل" المتخصص في الجوانب المالية لكرة القدم عن اتجاه ليفربول
لبيع النجم المصر
ي محمد صلاح
نظير 145 مليون سترليني.
وقال الموقع إن ليفربول
يعاني من أزمات مالية كبرى أبرزها تراجع عائدات البث بنسبة كبيرة هذا العام فضلا عن كونه من أكبر دافعي الرواتب في الدوري الإنجليزي.
وأضاف الموقع أن عائدات ليفربول
من بيع اللاعبين تراجعت بشدة وبالتالي ليس أمامه سوى بيع نجمه المتألق محمد صلاح
.
وأشار الموقع إلى أن بيع صلاح لبرشلونة على سبيل المثال قد يحل أزمة ليفربول
خلال الفترة المقبلة.
و كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تفاوض ليفربول
الإنجليزي مع نجم برشلونة الأسباني ليلعب بجانب محمد صلاح
.
وقالت الصحيفة إن ليفربول
دخل في مفاوضات جادة مع عثمان ديبملي تمهيدا لانضمامه إلى الريدز بدلا من ساديو ماني المقرر رحيله نهاية الموسم.
و كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موقف النجم المصر
ي محمد صلاح
من البقاء مع ليفربول
الإنجليزي.
وقالت الصحيفة إن صلاح كلف وكيله رامي عباس بالجلوس مع مسئولي ليفربول
لبحث تجديد عقده مع الريدز وبخاصة في ظل فشل انتقاله إلى ريال مدريد
وبرشلونة نظرا لعدم قدرة الفريقين على دفع قيمة عقده.
ويبحث صلاح تأمين مستقبله خلال الفترة المقبلة وبخاصة أن ليفربول
يعتبره ضمن 4 لاعبين يمكن أن يبني عليهم الفريق خلال الفترة المقبلة .
و أعلنت صحيفة ليفربول
إيكو المقربة من النادي الإنجليزي عن الموقف من بيع نجم الفريق محمد صلاح
.
وألمحت الصحيفة إلى رفض التفريط في النجم المصر
ي قائلة: محمد صلاح
لاعب "فريد" فهو أحد أفضل المهاجمين في العالم وتعويضه سيكون صعبًا.
كشفت شبكة "تيليفوت" الفرنسية عن الوجهة المقبلة للنجم المصر
ي محمد صلاح
حال رحيله عن ليفربول
الإنجليزي.
وقالت في تقرير لها: إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع وكيل أعمال صلاح لبحث عملية انتقاله لباريس سان جيرمان.
و مازالت الأنباء تتوالي من حين لآخر حول إمكانية رحيل النجم المصر
ي محمد صلاح
من ليفربول
الموسم المقبل وسط تكهنات بوجود خلافات بينه وبين مدربه يورجن كلوب أو إدارة النادي ، وهي الخلافات التي رفض صلاح أكثر من مرة أن يؤكدها لكنه لم ينفيها بشكل قاطع خاصة حين سُئل آخر مرة حول طبيعة علاقته بـ كلوب وكانت إجابته تحمل شيئا من البرود حين وصف العلاقة بينهما بـأنها " عادية احترفية" .
وفيما يلي بعض الأندية التي تريد التعاقد مع صلاح.
ريال مدريد
:
يعتبر ريال مدريد
من أهم الفرق التي تعول على التعاقد مع صلاح وبخاصة بعد تأكيد بعض مسئوليه رغبتهم في التعاقد مع صلاح بالإضافة لإشادة النجم المصر
ي بمدرب الفريق زين الدين زيدان و وصفه بأنه كان مثله الأعلى لكن تبقى عقبة واحدة هي الأموال التي يمكن أن يدفعها الفريق الإسباني في صلاح في ظل أزمة كورونا ومعاناة أغلب الأندية من ضائقة مالية.
برشلونة
:
يريد أيضا برشلونة الإسباني التعاقد مع محمد صلاح
وبخاصة في ظل خلو النادي من النجوم واحتمالية رحيل ميسي نهاية هذا الموسم ورغبة الفريق الإسباني في بناء فريق جديد يحقق البطولات بالإضافة للشائعات حول تشجيع صلاح لبرشلونة منذ كان طفلا لكن تبقى العوائق المالية أيضا سببا قويا في صعوبة رحيل صلاح إلى برشلونة نظرا للرقم الكبير الذي يمكن أن يطلبه ليفربول
.
باريس سان جيرمان
:
قد لا يواجه باريس سان جيرمان نفس العقبات السابقة التي يواجهها عملاقا إسبانيا والمتمثلة في عدم وجود سيولة مالية للتعاقد مع محمد صلاح
لكن تبقى الأزمة في إمكانية قبول صلاح بالانتقال لباريس سان جيرمان وبخاصة أن النادي لا يحقق البطولات الكبرى رغم الإنفاق المهول لكن النادي يفكر في صلاح وبخاصة في ظل وجود أنباء قوية حول رغبة مبابي في الرحيل لنادي آخر.
أندية الصين
:
بالتأكيد ترغب أندية الصين في التعاقد مع محمد صلاح
حيث يدفعون الكثير من الأموال من أجل صنع دوري يبدو قويا واستقطبوا الكثير من نجوم أوروبا المشاهير لكن بالتأكيد صلاح لن يقوم بهذه الخطوة فهو ليس في نهاية حياته المهنية وبالتأكيد ليس المال هو همه الأول وبخاصة أنه قد يجده في أندية أوروبا أيضا.
مانشستر سيتي
:
قد يبدو من الجنون رحيل صلاح من ليفربول
إلى مانشستر سيتي
لكن النادي يمكن أن يملك القدرات المالية لذلك والأهم والأخطر هو رحيل نجه أجويرو ورغبة الفريق في تعويضه بمهاجم يملك نفس المعدل التهديفي العالي وبالتأكيد هذه المواصفات تنطبق على صلاح .. فهل ينتقل إلى هناك؟
.