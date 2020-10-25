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رغم المقاطعة.. زيادة وارادات السعودية من تركيا

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رغم المقاطعة زيادة وارادات السعودية من تركيا
 
الأحد، 25-10-2020 12:35 م المصريون
بعد إنتشار حملات مقاطعة المنتجات التركية كنوع من الضغط العربي على أردوغان، إلا إن هناك بيانات رسمية بينت اليوم الأحد إن وارادات السعودية من تركيا قد زادت بشكل كبير في أغسطس الماضي، وذلك بعد إمتناع عدد كبير من المتاجر في السعودية عن عرض  المنتجات التركية.
 وقد قرر الشعب السعودي تدشين حملات على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل مقاطعة المنتجات التركية كوسيلة للضغط على اردوغان، وقد تصاعدت تلك الحملات لتشمل العديد من الدول الأخرى مثل اليونان وقبرص وأرمينيا.
وهناك العديد من الشركات السعودية التي أنضمت لتلك الحملة وقاطعت المنتجات التركية تماماً، حيث تم استبدالها بالمنتجات الوطنية .
وقد بدأت حملات مقاطعة المنتجات التركية من "تويتر" حيث اطلق هاشتاج يطالب بمقاطعة المنتجات التركية، وتلك الحملات هي حملات شعبية  من المملكة العربية السعودية من أجل الضغط على اردوغان وبالفعل بدأت تلك الحملات تنتشر وتؤثر بشكل فعال مما ادى الي استمرارها حتى الآن.
وتصدر هاشتاج #حملة_مقاطعة_المنتجات_التركية ترند الأعلى تغريدا في عدد من الدول العربية، من بينها، السعودية، والإمارات والبحرين ومصر، وذلك ضمن سلسلة من الهاشتاجات التي  تدعو للمقاطعة، تصدرت الترند منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يشار الي إنه على مدار الأعوام الماضية كانت تتجدد الدعوات لمقاطعة المنتجات التركية لكن في هذا العام أصبحت أكثر تأثيراً وتصعيداً.
 

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