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رغم المصالحة.. لماذا ترفض قطر الحوار مع البحرين حتى الآن؟

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الخميس، 18-02-2021 11:42 ص محمد فضل- متابعات

كشف وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن سبب تأخر قطر في الرد على دعوة مملكة البحرين إلى عقد محادثات ثنائية بعد اتفاق العلا والمصالحة الخليجية.
وقال الوزير خلال لقاء برلماني حكومي مشترك عن بعد، بحضور رئيسي مجلس النواب والشورى البحرينيين، أمس الأربعاء، إن المملكة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف: “أما عن الدعوة بشأن عقد مباحثات ثنائية مع قطر، فقد اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون، أن سبب تأخر الرد القطري، هو الإعلان إعلاميا عن الدعوة الموجهة إلى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت تنفيذا لما نص عليه بيان العلا”.
وتابع: “بينما يعكس هذا الإجراء النوايا الطيبة لمملكة البحرين، والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية”.
وقال وزير الخارجية البحريني: “لا تزال الدعوة قائمة. وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين، لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين، التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظًا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة”.
 

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