رغم اعتزالها.. حنان ترك تفاجئ الجمهور بهذا الإعلان

السبت، 23-07-2022
10:02 ص
فاجأت الفنانة
المعتزلة حنان ترك
، الجمهور بالإعلان عن
تحضيرها لبرنامج جديد
سيتم عرضه قريبًا، وسيكون بداية عودتها للأضواء مرة أخرى.
ونشرت حنان ترك
بوستر برنامجها الجديد، هو عبارة عن صورة
كرتونية لها مع اسم البرنامج فقط، والذي يحمل اسم "حكايات نونة".
ومن المقرر أن تعرضه
عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "يوتيوب".
وستقدم حنان ترك
من خلاله تجارب وأحداث يومية، وقد أرفقت
الفيديو بتعليق أكدت فيه عن عرضه، فقالت: "هكون معاكم دائماً يا أجمل أخوات بإذن
الله، حكايات نونة".
وبعد ذلك، شاركت حنان مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية، ظهرت
فيه بنفس الشخصية الكرتونية المقرر ظهورها في البرنامج، وطالبها المتابعون بعرضه قريباً.