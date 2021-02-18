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رغد صدام حسين تفجر مفاجأة بشأن القبض على والدها في حفرة

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رغد
 
الخميس، 18-02-2021 07:27 م محمد فضل

روت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن إلقاء القبض على والدها داخل حفرة وتخديره كي يظهر بتلك الصورة.
قالت ” رغد ” خلال مقابلة مع قناة ” العربية “:” أرادوا من كل ذلك أن يخيفون الآخرين ممن في السلطة “، مؤكدة:” والدي كان مخدرا والدليل على ذلك حركات عينه وحركة رأسه البطيئة “.
وأضافت ” رغد “:”لم أتكهن أن والدي كان مخدرًا، ولكن سمعنا التفاصيل منه في هذا الشئ “، موضحة:” مشهد القبض على والدي داخل حفرة مجرد تمثيلية على الطريقة الأمريكية لإظهار الشخص الآخر بصورة ضعيفة “.
وحول ردة فعلها عند مشاهدة صورة القبض على والدها داخل حفرة، ذكرت ” رغد “:” انوجعت وتألمت كثيرا، بسبب أخذ العدو والدي “.
وأشارت:” والدي لم يكن بحفرة ولكنه كان بملجأ خصص لهذه المرحلة مثله مثل أي مقاتل بطل “، لافتة:”  العراقيون في جبهات القتال أبطال المنطقة، فالعراقي مشهود له بالقتال لأنه يقاتل منذ سنوات طويلة ومازال يقاتل “.
واختتمت ” رغد ” كلامها، قائلة :” العراقي له ملاجئ عسكرية في كل مكان يقاتل فيه الجيش العراقي، وهذا لا ينتقص منه “.
 

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