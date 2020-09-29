الثلاثاء، 29-09-2020
11:21 ص
إيمان هاني
أكد رضا عبد العال
، المدير الفني لفريق طنطا، إن اللاعب المصري
ينصاع لتعليمات المدرب الأجنبي عكس المدرب
المصري بسبب قوة شخصيته.
وأضاف "عبد
العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي
سي" قائلا: "مصر مكنش فيها مدرب دكر غير الكابتن محمود الجوهري وحسن شحاتة،
معقبا: "حسن شحاتة كان "دكر" بفنياته العالية، والجوهري كان "دكر
"بطريقة لعبه التي يفرضها على اللاعبين".
فقاطعه الإعلامي عمرو أديب ، قائلا: " يعني مفيش مدرب
دكر على الساحة في مصر خالص؟"، رد
"عبد العال" ضاحكا : " أنا الفترة الجاية دي"