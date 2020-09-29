الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البريد يوقف التعامل بالشيكات والطرود لهذا السبب

إيران توضح حقيقة نقل روسيا معدات عسكرية إلى أرمينيا عبر أراضيها

"جوجل" تزيل 15 تطبيقا من أندوريد .. تعرف عليها

عامل متهم بسرقة صيدلية: رئيس المباحث دفع لي ثمن الدواء

وزيرة الصحة: مصر جاهزة لتصنيع لقاح كورونا

نجل عبد الناصر: الحمد لله إنه مد في عمري لأري عهد السيسي

ميدو يحذر: هتحصل مصيبة و لابد من تحرك عاجل

الليلة.. قمة نارية بين تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

اللجنة الأولمبية المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

تركي الحمد: وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

رضا عبد العال: أنا المدرب "الدكر" الوحيد في مصر

رضا عبد العال
رضا عبد العال
 
الثلاثاء، 29-09-2020 11:21 ص إيمان هاني

أكد رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، إن اللاعب المصري ينصاع لتعليمات  المدرب الأجنبي عكس المدرب المصري بسبب قوة شخصيته.
وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي" قائلا: "مصر مكنش فيها مدرب دكر غير الكابتن محمود الجوهري وحسن شحاتة، معقبا: "حسن شحاتة كان "دكر" بفنياته العالية، والجوهري كان "دكر "بطريقة لعبه التي يفرضها على اللاعبين".
فقاطعه الإعلامي عمرو أديب ، قائلا: " يعني مفيش مدرب دكر على الساحة في مصر خالص؟"،  رد "عبد العال" ضاحكا : " أنا الفترة الجاية دي"
 

إقرأ ايضا

أحمدموسي

موسى لـ"الإخوان": أنا واجعكم أوي

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

صور نادرة لسعوديات بالمطار قبل 67 عاما

صور نادرة لسعوديات بالمطار قبل 67 عاما

أخبار متعلقة

عمرو أديب

أديب لـ"الإخوان": هنعملكم مراجيح

السيارة الأكثر سوادا في العالم

لراغبي سراء السيارات .. 3 معلومات تهمك

مصطفى الفقي

مصطفى الفقي: 30 يونيو الضربة الكبرى

عمرو أديب وبن سلمان

أديب محرجًا الهلالي: هو كل الناس بفعل الفاحشة لمؤاخذة

قبببببببؤ

طبيب الفرخة ليكسي : تحتاج إلي إجراء علاج طبيعي

مبروك عطية

داعية: "الولد هو اللى محتاج البنت تستره مش العكس"