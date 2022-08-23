رسميًا.. وزير التعليم يعلن تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي

الثلاثاء، 23-08-2022
03:41 م
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن الجدل
المثار حول مناهج
الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2022 / 2023.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جارٍ إجراء بعض
التعديلات على مناهج
الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى
تتناسب مع الخطة الزمنية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي ستتم على
مناهج
الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، سوف تتم بما لا يخل
بتحقيق نواتج التعلم، وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية.
وقالت وزارة التربية والتعليم: “سيتم الإعلان عن تفاصيل التعديلات التي
ستتم على مناهج
الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، قبل بدء
العام الدراسي الجديد”.
وأضافت وزارة التربية والتعليم: “جاء قرار إجراء تعديلات على مناهج
الصف
الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ
منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول
ذلك والاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة
المناهج
بكليات التربية”.
جدير بالذكر أن بيان وزارة التربية والتعليم تم إصداره ردا على ما أعلنته
إحدى مؤسسات الكتب الخارجية الشهيرة على “فيس بوك”، حيث قالت: "وزارة التربية
والتعليم السنة دي خففت منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، وحذفت منه 12 درسا
وميزتهم في الكتاب المدرسي بعلامة “اختياري”.