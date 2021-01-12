رسميًا.. مصر تعلن عودة الرحلات الجوية مع قطر

الثلاثاء، 12-01-2021
11:23 ص
المصريون
رفعت مصر
الحظر عن رحلات الطيران القطر
ي، بدءا من اليوم الثلاثاء، وذلك في
إطار تفعيل بيان قمة العلا.
وقالت وزارة الطيران المدني ، في بيان لها إنه تم رفع الحظر الجوي عن
الرحلات القطر
ية في عبور الأجواء المصر
ية.
وأضاف البيان أنه سيتم استئناف رحلات شركتي مصر
للطيران والخطوط القطر
ية
بين البلدين.
ويأتي هذا القرار بعد إغلاق المجال الجوي بين مصر
وقطر
لمدة قاربت الـ3
أعوام ونصف العام، حيث أغلقت وزارة الطيران المدني الأجواء المصر
ية أمام الطائرات
القطر
ية في يوم الثلاثاء 6 يونيو عام 2017، بالتضامن مع السعودية والإمارات
والبحرين.