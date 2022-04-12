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رسميًا.. صرف 20 ألف جنيه تعويضًا للمرأة المطلقة بهذه الشروط

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الثلاثاء، 12-04-2022 09:52 ص

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة بعد عدة جلسات من المناقشة.
وتطرق مشروع القانون في مادته 16 إلى صرف وثيقة تأمين لكل سيدة مطلقة بشكل نهائي  ومر على زوجها  3سنوات مز 16 إلى 20 ألف جنيه.
ونصت المادة 16  على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري وفقاً لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

1-    تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

2-    التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

3-    التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

4-    التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

5-    تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

6-    التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

7-    التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

8-    التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

9-التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج.

وجاءت شروط الحصول على التأمين بعد الطلاق كالاتي
الحصول عليها يكون بعد الطلقة الثالثة والتى لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل

 الزوج سيكون ملزم بدفع رسوم 50 جنيه إلى 75 في الزواج ..و25 جنيه مع الطلاق

 المطلقة ستحصل على  20ألف جنيه بعد الطلاق مباشرة دون الانتظار لأى أحكام.
 

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