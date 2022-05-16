رسميًا.. زيادة أسعار 5 أصناف من الدواء في يوم واحد

الإثنين، 16-05-2022
12:13 م
وافقت هيئة الدواء
المصرية، هذا الأسبوع، على زيادة
أسعار 5 أصناف دوائية مرة واحدة للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسعيرة بالهيئة رقم 15 لسنة
2022، وبعد موافقة رئيس الهيئة.
وبحسب خطابات لجنة التسعيرة، فإنه تم زيادة سعر دواء "Phenadone Oral Syrup 100ml"، من 10 جنيهات إلى 12.50 جنيه،
وهو يستخدم كعلاج التهابات الأذن الوسطى، وحساسية الأنف، وكذلك زيادة سعر "Vental
Compositum Suspension for inhalation"،
من 36 جنيهًا إلى 41.50 جنيه، وهو بخاخ للربو وأمراض الرئة المزمنة.
كما تم إعادة تسعير دواء "Rivo 320mg 200 tablets"، للوقاية من الجلطات ومسكن
للآلام ومضاد للالتهاب، من 51 جنيها إلى 60 جنيهاً، وكذلك زيادة سعر دواء "Amigraine 30 tablets"، من 34.5 جنيه إلى 43.5 جنيه،
لعلاج الصداع النصفي، وزيادة سعر دواء "Phenadone Oral Syrup 125ml"،
لعلاج الالتهابات التي تحدث بالأذن الوسطى من 11.30 إلى 14.50 جنيه.
ومن المقرر العمل بهذه التسعيرة على التشغيلات التي سوف
يتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاریخ اعتماد هذه الموافقة، وبذلك تعتبر الموافقة
السعرية السابقة لاغية ولا يجوز التعامل بها ولا بالصور المنسوخة منها اعتبارا من
8 مايو الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد سوق الدواء
زيادة مؤخرًا في
عدد من الأصناف الحيوية، في محاولة لاستمرار توفيرها للمرضى دون نقص، بعد تقدم
الشركات بطلبات لهيئة الدواء
المصرية لمراجعتها في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار
مؤخرًا.