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رسمياً.. الكشف عن المرض الغامض الذي ضرب أهالي أسوان

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الثلاثاء، 24-09-2024 11:16 ص

 

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان، يقف ورائها إصابة تلك الحالات ببكتيريا "الإيكولاي".

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الإثنين من أسوان؛ للكشف عن سبب إصابة عدد من مواطني منطقتي "أبو الريش" ودراو في أسوان بنزلات معوية حادة.

 

وأضاف وزير الصحة أن "الفحص الظاهري لعينات الإسهال يؤكد وجود عدوى بكتريا قولونية وتسمى (بكتيريا الإيكولاي)، وهي موجودة في أي مياه أو طعام ملوث".

 

وأكد وزير الصحة أن "هذا ما أظهرته المعامل المركزية في القاهرة لنتائج تحليل عينات الإسهال والقيء أو المرضى المصابين"، موضحا أنه مع اختلاف سلالات الإيكولاي تختلف حدة المرض.

 

وقال الوزير: "في الطبيعي أن تكون حالات إسهال وقيء ولكن في بعض السلالات المتحورة هناك خطورة".

 

وأوضح "عبدالغفار" أن تلك المجموعة من الميكروبات تنقل عن طريق المياه الملوث بالبراز أو الطعام الملوث وهي مجموعة من البتكيريا السلبية التي تسبب عدوى في الجهاز الهضمي والمسالك البولية وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء.

 

وأشار إلى أن الأعراض تتراوح من يوم لـ 5 أيام، ويمكن أن تنتقل العدوى بين الأشخاص، ولذلك يُنصح بغسل الأيدي والنظافة الشخصية باستمرار.

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