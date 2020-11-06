الجمعة 06 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل النهائي المرتقب.. "موسيماني" يوجه أكبر استفزاز للزمالك

رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب

أمر خطير.. القنوات الأمريكية توجه الضربة القاضية لـ"ترامب"

مفاجأة.. عرض عشرات الفتيات للزواج في السعودية

الكويت: 17 مليون دينار و مازالت منظومة التعليم فاشلة

الرجاء ينفي رحيله مدربه بعد وداع بطولة أفريقيا

رسميا الأهلي يحسم صفقة بدر بانون

سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

الجيش يحذر من خطورة الوضع في أثيوبيا

أمير سعودي يعلق علي فوز بايدن في الانتخابات

ADS
 

رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب

208
رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب
 
الجمعة، 06-11-2020 03:50 م
أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

.واللاعبون المنضمون هم: محمد ابوجبل ومحمود حمدي (الونش ) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو )ومصطفي محمد .

وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا بعد حصولهم علي راحة لمده ٤٨ ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب أن القائمة النهائية ستعلن عقب نهاية مران الفريق غدا السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمده ٢٤ ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.
 

إقرأ ايضا

190481

بالفيديو.. قبل النهائي المرتقب.. "موسيماني" يوجه أكبر استفزاز للزمالك

download

مفاجأة.. عرض عشرات الفتيات للزواج في السعودية

26225-طبيب-ميكروباص-الزقازيق-(1)

النيابة تكشف تفاصيل «استمناء» طبيب على طالبة في الميكروباص

أخبار متعلقة

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

هجوم ناري من أحمد موسى على «البدري» بسبب رمضان صبحي