الخميس 09 نوفمبر 2023
توقيت مصر 17:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

غلق صفحة بيومي فؤاد على "فيسبوك" ويتخذ هذا القرار بشأن صفحته على انستجرام

ضبطته متلبسًا مع بنت الجيران على سطح البيت.. عفاف تطلب خلع زوجها

هل الإندومي يسبب السرطان؟.. عالم مسرطنات يكشف الحقيقة

"ضرب أمي بالقلم على وشها".. تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف الجامعة العربية

رجل يحمل سكينًا يهاجم بطل فنون قتالية سابق في الشارع.. شاهد ماذا حدث

محمود الخطيب يقطع رحلته إلى السعودية بشكل مفاجئ ويعود للقاهرة. تعرف على السبب

"ضحك تحول لبكاء".. تصور حبيبها وهو يقتلها بالرصاص (فيديو صادم)

"ماشفتوش".. تعليق مفاجئ من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك وتأهله لنهائي كأس مصر

وافد يقتل سعوديًا بطريقة بشعة.. ووزارة الداخلية تصدر بيانًا وتكشف جنسيته

رسميًا.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

الخميس، 09-11-2023 11:02 ص


يبحث الكثير  أسعار السجائر الجديدة، خاصة بعد إعلان أن أحد البنوك الخاصة سيضخ اعتمادات دولارية للإنتاج، وفقا لما أكده إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، مشيرًا أن سعر السجائر وفق الفئات جاء كما يلي بعد زيادة سعرها اليوم كالتالي:

 بوكس 10  بـ  20 جنيهًا. 
كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا
 كليوباترا سوفت كوين  27 جنيهًا.
كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.
 بوسطن /بلمونت  27 جنيهًا.
كليوباترا  سوبر 27 جنيهًا.
مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.
مونديال  سويتش  "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.
 كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.
 ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.
 فايسروي/ بال مال  42 جنيهًا.
أسعار السجائر الجديدة
الفئة الأولى الشعبي، 31 جنيها، بعد 55 جنيها أي أنها ستتراجع 24 جنيها.
الفئة الثانية الـ إل إم، بـ 45 جنيها.
الفئة العليا الثالثة بـ65 جنيها بعد 90 جنيها.

إقرأ ايضا

IMG-20231109-WA0017

غلق صفحة بيومي فؤاد على "فيسبوك" ويتخذ هذا القرار بشأن صفحته على انستجرام

IMG-20231009-WA0014

ضبطته متلبسًا مع بنت الجيران على سطح البيت.. عفاف تطلب خلع زوجها

IMG-20231109-WA0015

هل الإندومي يسبب السرطان؟.. عالم مسرطنات يكشف الحقيقة

أخبار متعلقة

elbashayer-2022-09-24_884672

قرار بوقف بيع السجائر لهذا السبب

IMG-20231107-WA0009

رسميًا بالأرقام.. إقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر